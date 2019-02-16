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Климкин заявил о неизменности внешней политики страны при любом президенте

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Климкин заявил о неизменности внешней политики страны при любом президенте

Министр иностранных дел Павел Климкин убежден, что в случае победы любого из кандидатов на президентских выборах Украина не перейдет к пророссийской политике.

Об этом он заявил в выступлении на «Украинском ланче» в Мюнхене, сообщает «Европейская правда».

Отвечая на просьбу прокомментировать возможное влияние президентских выборов на вектор Украины, Климкин подчеркнул, что не ожидает изменения даже в случае смены главы государства.

«У меня нет опасений относительно изменений именно в сфере внешней политики», — заявил он.

По его мнению, новому лидеру государства придется считаться с мнением украинцев. «Того, кто решится вести дела с россиянами на условиях россиян — в тот же день или максимум на следующий день просто выкинут из окна. Надеюсь, не буквально, но и буквально тоже», — пояснил министр.

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В то же время министр призвал Запад учитывать приближение не только президентских и парламентских выборов, но также местных выборов, значительная часть которых состоится в 2020 году.

Павел Климкин, отношения с Россией
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