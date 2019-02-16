Климкин заявил о неизменности внешней политики страны при любом президенте

Министр иностранных дел Павел Климкин убежден, что в случае победы любого из кандидатов на президентских выборах Украина не перейдет к пророссийской политике.
Об этом он заявил в выступлении на «Украинском ланче» в Мюнхене, сообщает «Европейская правда».
Отвечая на просьбу прокомментировать возможное влияние президентских выборов на вектор Украины, Климкин подчеркнул, что не ожидает изменения даже в случае смены главы государства.
«У меня нет опасений относительно изменений именно в сфере внешней политики», — заявил он.
По его мнению, новому лидеру государства придется считаться с мнением украинцев. «Того, кто решится вести дела с россиянами на условиях россиян — в тот же день или максимум на следующий день просто выкинут из окна. Надеюсь, не буквально, но и буквально тоже», — пояснил министр.
В то же время министр призвал Запад учитывать приближение не только президентских и парламентских выборов, но также местных выборов, значительная часть которых состоится в 2020 году.
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