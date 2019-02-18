В ДНР отрицают факт атаки на Донецк с беспилотников

В центре Донецка сработали самодельные взрывные устройства, атаки беспилотных летательных аппаратов не было. Об этом журналистам рассказал замначальника так называемой «народной милиции» самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин, сообщает «РИА Новости».

«Никаких сбросов с беспилотных летательных аппаратов не было, это была закладка. Есть два разрушения — крыша газораспределительной станции и подъезд по улице Кобозева, 70», — заявил Басурин.

По его словам, целями тех, кто заложил взрывные устройства, было «напугать миссию ОБСЕ».

Взрывы в центре Донецка прогремели утром 18 февраля. Сообщалось, что два из них произошли неподалеку от гостиницы Park Inn, где проживают представители мониторинговой миссии ОБСЕ. Неподалеку также расположены администрация «главы ДНР» и другие госучреждения. И вначале появились сообщения, что причиной взрывов была атака беспилотников.

Всего, согласно данным Совместного центра контроля и координации прекращения огня и стабилизации обстановки на юго-востоке Украины (СЦКК), сработали три устройства.

Одно было установлено на крыше газораспределительной станции по адресу: бульвар Пушкина, дом 2. Взрывом была повреждена кровля здания, газораспределительная станция продолжает работу в штатном режиме. Второе было установлено в жилом доме на улице Кобозева, 70. Взрывом были повреждены два оконных блока лестничного марша. Третье самодельное устройство взорвалось на пересечении ул. 25 лет Рабоче-крестьянской Красной армии и бульвара Пушкина. По данным местных «властей», пострадавших в результате взрывов нет.