Большинство американцев не одобряют решение Трампа ввести режим ЧП

Свыше 60% американцев не поддерживают решение президента страны Дональда Трампа ввести режим чрезвычайного положения на южной границе страны. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного исследовательской службой Marist Poll и опубликованного во вторник.

В целом по стране не одобряют решение американского лидера 61% опрошенных, 58% при этом вообще не считают, что на южной границе сложилась чрезвычайная ситуация, а 57% уверены, что Трамп злоупотребляет президентскими полномочиями, 60% убеждены, что решение президента должно быть оспорено в судах. При этом наблюдается достаточно жесткое разделение по партийной линии. Так, среди демократов против режима ЧП выступают сразу 94% опрошенных, а среди республиканцев, наоборот, 85% поддерживают президента.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на информацию, полученную в аппарате генерального прокурора Калифорнии Хавьера Бесерры, сообщила о том, что власти Калифорнии и еще 15 американских штатов направили иск в окружной суд на севере Калифорнии с целью оспорить решение президента США Дональда Трампа ввести режим чрезвычайного положения на южной границе страны. Власти штатов добиваются того, чтобы Трамп не смог израсходовать без согласия Конгресса средства на строительство заграждения на границе с Мексикой.

Аналогичный иск подало 15 февраля объединение защиты прав потребителей Public Citizen. Оно действовало от лица группы защитников окружающей среды и трех землевладельцев из штата Техас, которых ранее федеральное правительство предупредило о том, что участки стены будут построены на их землях. В иске правозащитная группа утверждает, что, вводя режим ЧП, американский лидер превышает свои полномочия, предусмотренные федеральными законами о чрезвычайных положениях, и что его решение противоречит принципу разделения властей.

Напомним, что в пятницу Трамп подписал декларацию о введении режима ЧП на южной границе страны. Это позволит Трампу получить в целом около $8 млрд. Средства пойдут на возведение или ремонт ограждений на участке границы с Мексикой протяженностью в 376,5 км.

Ранее Трамп и республиканцы безуспешно добивались включения в госбюджет свыше 5,7 млрд на сооружение барьера на границе с Мексикой. Из-за споров на этот счет 22 декабря 2018 года произошла приостановка работы федерального правительства, длившаяся рекордные 35 дней.