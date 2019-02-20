Командующий ООС показал делегации США доказательства агрессии РФ на Донбассе

Командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Сергей Наев проинформировал делегацию США во главе с представителем комитета Сената США по вопросам вооруженных сил и безопасности Джони Эрнст о текущей оперативной обстановкой в районе проведения Операции Объединенных сил на востоке Украины и продемонстрировал свидетельства российского военного присутствия на Донбассе.
Как сообщается на странице Операции Объединенных сил в соцсети Facebook, встреча состоялась в среду в одном из базовых лагерей Объединенных сил.
В частности, Наев продемонстрировал гостям доказательства недавних случаев применения российскими войсками в Украине корректируемых 152-мм снарядов типа «Краснополь», состоящих на вооружении исключительно российской армии. Кроме того, гостям был продемонстрирован БПЛА «Орлан» и другие образцы вооружения, боеприпасов и обмундирования российской армии.
Также Командующий объединенных сил показал делегации США видеозаписи обстрелов населенных пунктов Донецкой и Луганской областей российскими войсками с начала текущего года. «Вчера в районе проведения ООС зафиксировано рекордное с начала текущего года количество примененных против украинской армии россиянами средств поражения. В течение прошлых суток на позиции наших войск враг потратил 387 артиллерийских снарядов и мин, запрещенных минскими договоренностями. Из них калибра 122 мм — 317 единиц, калибра 120 мм — 37 единиц», — рассказал он.
Наев также рассказал о мерах ООС по развитию Донецкой и Луганской областей и проинформировал о ходе мер гражданско-военного сотрудничества.
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