Замглавы ОП Смирнова отправляют в отставку за помощь людям Грановского, - СМИ

Замглавы Офиса президента Андрей Смирнов может быть уволен в ближайшее время. Самым очевидным мотивом такого решения президента, СМИ называют связь Смирнова с экс-народным депутатом и ближайшим соратником Петра Порошенко — Александром Грановским, пишут Вести.
Как отмечает издание, первыми информацию о причинах будущей отставке Смирнова озвучили сразу несколько телеграмм — каналов. По их версии, замглавы ОП предлагал Сеяру Куршутову откупится от санкционного списка СНБО. Вскоре эта версия нашла свое косвенное подтверждение в заявлениях самого «контрабандиста».
«Интересно, что накануне Сеяр Куршутов, именуемый в СМИ „королем контрабанды“, публично признался в том, что перед попаданием в санкционный список СНБО ему действительно предлагали встречу в Офисе президента. Он заверил, что отказался. Но при этом назвал „расценки“, которые якобы существуют за исключение из санкционного перечня. Прайс, по его словам, стартовал от 100 тыс. дол и достигал 3 млн. Дол», — отмечают «Вести».
Второй скандал с участием Смирнова, который «усиливает» слухи об отставке, связан с Николаем Чаусом. Чиновника ОП называют причастным к операции по похищению экс-судьи из Кишенева, пишут «Вести».
«...эта „спецоперация“ имеет целью вывести из-под удара заместителя руководителя Офиса президента Андрея Смирнова, который, по данным НАБУ, помогал Чаусу бежать из Украины», — цитирует издание слова журналиста Олега Ельцова.
Как в ситуации с Куршутовым, так и в ситуации с Чаусом журналисты отмечают связь действий Смирнова с интересами экс-нардепа Грановского.
" Смирнов был адвокатом Куршутова, .. и адвокатом беглого Николая Чауса...
Куршутов, что, впрочем, давно не тайна, был «правой рукой» того самого Грановского по ряду бизнес- и «таможенных» вопросов.
... Чауса защищает адвокат Ким Веремийчук, который является партнером юридической компании Смирнова — Smyrnov Law Office. Оплачивает адвокатов, как и все прежние годы, со слов супруги похищенного судьи, экс-нардеп и соратник Петра Порошенко — Грановский«, — пишет издание.
Напрашивается вывод, что связь Смирнова с Грановским, вероятно, и есть самым очевидным мотивом его будущей отставки, считают журналисты.
«И раньше этого не произошло потому, что замглавы ОП, скорее, более аккуратно отстаивал бизнес-интересы своих друзей среди представителей прошлой власти», — предполагает автор материала.
Напомним, НАБУ закрыло дело о «пленках Трубы», на которых фигурировал голос Смирнова. Закрытие дела мотивировали лишь «невозможностью получить доступ к оригиналам записей». А ранее, директор НАБУ Артем Сытник рассказывал, как к нему в гости и не раз приезжал Александр Грановский.
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