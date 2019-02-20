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Государство уже выписало почти 2 млрд штрафов работодателям за нелегальных сотрудников

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Государство уже выписало почти 2 млрд штрафов работодателям за нелегальных сотрудников

Гоструда в 2018 году выявила более 25 тысяч работников, допущенных к работе без надлежащего оформления трудовых отношений, в результате чего наложила на работодателей штрафы на сумму около 1,7 миллиарда гривен. Об этом сообщил глава Государственной службы по вопросам труда Роман Чернега в ходе пресс-конференции, передает УНИАН.

«По результатам 2018 года мы обнаружили незадекларированный труд — в торговле, деятельности гостиниц, ресторанов, строительстве, промышленности и сельском хозяйстве», — сказал Чернега.

В частности, в сфере торговли, гостиничном и ресторанном бизнесе инспекторы Гоструда выявили 4789 таких работников, в строительстве — 4035 человек, промышленности — 2933, и сельском хозяйстве — 1802.

Согласно материалам презентации, обнародованной в ходе отчета, в 2018 году инспекторы Гоструда выявили 357,5 тыс нарушений на предприятиях, из них 81% нарушений были устранены.

При этом, в среднем на одном предприятии выявлено 23 нарушения. Согласно материалам презентации, 1436 производств в 2018 году были остановлены на основании соответствующих решений судов.

Также Чернега сообщил о том, что инспекторы Гоструда провели информационно-разъяснительную работу для 25,78 тыс работодателей.

При этом количество застрахованных лиц за 11 месяцев 2018 года выросло более чем на 432 тысячи, в результате чего поступления от уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование увеличились более чем на 5 млрд грн по сравнению с началом прошлого года.

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Кроме того, в рамках контрольных мероприятий по соблюдению законодательства в сфере трудоустройства инвалидов Гоструда осуществила 548 проверок, из них по 413 выявила нарушения, в частности, 219 нарушений в части подачи отчетов о трудоустройстве инвалидов, 119 — в части невыполнения предприятием норматива рабочих мест для инвалидов, 75 — в части регистрации инвалидов в отделениях Фонда соцзащиты.

ЕСВ, Гоструда, Роман Чернега
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