В Украине неофициально работает несколько миллионов, их хотят лишить права голоса

В Украине несколько миллионов граждан работают без официального оформления трудовых отношений с работодателем.

Об этом заявил глава Государственной службы по вопросам труда Роман Чернега, сообщает УНИАН.

«По состоянию на сегодня мы можем говорить о нескольких миллионах наших граждан, которые работают вне пределов официальных трудовых отношений», — сказал Чернега, отметив, что таким образом граждане соглашаются на отсутствие социальных гарантий и прав полноценных членов общества.

Чиновник отметил, что высокий показатель теневой занятости, помимо недостатков для самих работников, негативно сказывается и на экономике страны.

При этом Чернега заявил, что в некоторых странах право голоса на выборах имеют только налогоплательщики. «Я думаю, было бы неплохо предусмотреть и у нас такие предохранители, которые бы работали системно и помогали делать Украину лучше, экономически стабильнее, более богатой», — добавил он.