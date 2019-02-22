Вице-президент IBM считает, что Bitcoin будет стоить $1 млн

Стоимость биткоина со временем значительно вырастет, уверен вице-президент IBM по блокчейну Джесси Ланд. По его словам, цена криптовалюты превысит $5000 до конца 2019 г., а затем она начнет резко подниматься и в итоге достигнет $1 миллиона.
«Если цена криптовалюты поднимется до $1 млн, то сатоши будет равняться американскому центу», — объяснил эксперт.
Он добавил, что ликвидный объем сети монеты составит $20 трлн, это приведет к значительным изменениям в области корпоративных платежей. Ланд рассказал о сотрудничестве корпорации со стартапом Stellar и использовании токенов XLM в сети Blockchain World Wire. Вице-президент IBM заявил, что корпорация начнет работать и с другими криптовалютами, чтобы создать экосистему, в которой различные цифровые активы будут использоваться для проведения трансграничных переводов, а пользователи смогут выбирать и обсуждать свои предпочтения в режиме реального времени.
«Это может быть XRP или Bitcoin, но, вероятно, будут и другие инструменты, такие как стейблкоины и даже эмитированные центральными банками цифровые валюты», — предположил специалист.
В августе прошлого года IBM объявила о создании платежной системы Blockchain World Wire, в основе которой лежит протокол Stellar. Новую технологию для мгновенных трансграничных платежей смогут использовать 97% крупнейших банков мира.
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