Опрос «Социс»: Зеленский тоже лидирует

Украинцы на президентских выборах больше всего голосов готовы отдать за шоумена Владимира Зеленского (23,8%), на втором месте в электоральных предпочтениях жителей страны — действующий глава государства Петр Порошенко (20,3%), на третьем — лидер ВО «Батькивщина» Юлия Тимошенко (15,9%).

Такие данные обнародованного в пятницу опроса, проведенного Центром социальных и маркетинговых исследований «Социс», среди тех, кто обязательно будет голосовать и уже определился с выбором.

За одного из лидеров «Оппозиционной платформы — за жизнь» Юрия Бойко готовы отдать голос 11,5% респондентов, за лидера партии «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко — 6,6%, за лидера Радикальной партии Олега Ляшко — 5,5%.

Среди тех, кто обязательно планирует прийти на выборы и проголосовать, 19,9% поддержали бы Зеленского, 17% — Порошенко, 13,3% — Тимошенко, 9,6% — Бойко, 5,5% — Гриценко, 4,6% — Ляшко.

Респондентам также предложили сделать свой прогноз относительно того, кто станет следующим президентом Украины (вопрос «Кто из следующих кандидатов, по Вашему мнению, победит?»). Наиболее вероятным победителем на президентских выборах респонденты считают Петра Порошенко — 23,9%, победу Юлии Тимошенко прогнозируют 16,3%, а Владимира Зеленского — 12,5%. В победу остальных кандидатов опрошенные не верят — ни один из кандидатов не получает показатель выше 5%.