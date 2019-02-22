Войти
Курт Волкер представил сайт об агрессии России в Украине
резонанс
Курт Волкер представил сайт об агрессии России в Украине
Украина собирается расторгнуть договор с Россией по Азовскому морю
дружба народов
Украина собирается расторгнуть договор с Россией по Азовскому морю

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

выборы
RSS

Опрос «Социс»: Зеленский тоже лидирует

305
Опрос «Социс»: Зеленский тоже лидирует

Украинцы на президентских выборах больше всего голосов готовы отдать за шоумена Владимира Зеленского (23,8%), на втором месте в электоральных предпочтениях жителей страны — действующий глава государства Петр Порошенко (20,3%), на третьем — лидер ВО «Батькивщина» Юлия Тимошенко (15,9%).

Такие данные обнародованного в пятницу опроса, проведенного Центром социальных и маркетинговых исследований «Социс», среди тех, кто обязательно будет голосовать и уже определился с выбором.

За одного из лидеров «Оппозиционной платформы — за жизнь» Юрия Бойко готовы отдать голос 11,5% респондентов, за лидера партии «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко — 6,6%, за лидера Радикальной партии Олега Ляшко — 5,5%.

Среди тех, кто обязательно планирует прийти на выборы и проголосовать, 19,9% поддержали бы Зеленского, 17% — Порошенко, 13,3% — Тимошенко, 9,6% — Бойко, 5,5% — Гриценко, 4,6% — Ляшко.

Читайте также: США планируют создать коалицию стран для освоения Луны

Респондентам также предложили сделать свой прогноз относительно того, кто станет следующим президентом Украины (вопрос «Кто из следующих кандидатов, по Вашему мнению, победит?»). Наиболее вероятным победителем на президентских выборах респонденты считают Петра Порошенко — 23,9%, победу Юлии Тимошенко прогнозируют 16,3%, а Владимира Зеленского — 12,5%. В победу остальных кандидатов опрошенные не верят — ни один из кандидатов не получает показатель выше 5%.

опрос, Выборы-2019
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 22 февраля 2019
Четверг, 21 февраля 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Клейтон Кристенсен
Клейтон Кристенсен
Профессор Гарвардской школы бизнеса

Что я узнал 25 лет изучая инновации

Совсем недавно я задался быть может самым важным из всех возможных вопросов: откуда приходит длительное процветание? Ответ: Инновации, создающие рынок. Это инновации, которые превращают сложные и дорогие продукты в продукты, которые являются простыми и доступными, таким образом, что гораздо больше людей в обществе могут получить к ним доступ. В некоторых случаях эти нововведения являются разрушительными, но в каждом случае создаваемые новые рынки служат прочной основой для устойчивого экономического роста.
Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

Электоральная пирамида кандидата П

Это называется просто - добровольно и демонстративно сыграть в будущую «нулевую легитимность». Когда и внешний, и внутренний политический рынки категорически отказываются от признания твоего «результата». После чего де-юре и де-факто обязательно начинается дорога к падению.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О росте ВВП и «интенданте королевских финансов»

Министр финансов Оксана Маркарова рассказала о том, как ускорять рост ВВП. Ну сплошной «комсомол» – план по валу, вал по плану. Главное, чтобы были амбициозные планы, и чтобы под шумок этих планов можно было кому-то «осваивать бюджеты», а кому-то пиариться. А какие будут среднесрочные последствия (не говоря уж о долгосрочных), в чем цель этих синтетических цифр, свидетельствуют ли они о качестве развития экономики – практические никому из чиновников и мейнстримных экономистов не интересно.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016