Ученые обнаружили гигантскую пчелу, которая 38 лет считалась вымершей

Группа биологов из США и Австралии нашла в Индонезии самку самой крупной на планете пчелы. Как отмечает газета The Guardian, в течение последних 38 лет гигантская пчела Уоллеса (Megachile pluto) считалась вымершей.
«Увидеть, насколько красив и величественен этот вид в природе, услышать, как гигантские крылья с грохотом проносятся мимо моей головы, было просто невероятно», — заявил Клей Болт, фотограф, которому первым удалось заснять редкое насекомое.
Пчелу обнаружили на индонезийских островах в провинции Северное Малуку. Ее жилище находилось в древесном гнезеде термитов на высоте более двух метров.
Самка пчелы Уоллеса может достигать почти 4 см в длину. Впервые этот вид стал известен науке в 1858 году, когда британский исследователь и натуралист Альфред Рассел Уоллес открыл ее на индонезийском острове Бакан. Он описал пчелу как «большое, черное осоподобное насекомое с огромными челюстями, похожими на жука-оленя». В последний раз ее видел американский энтомолог Адам Мессер в 1981 году.
Как отмечает газета, вид Megachile pluto находится под угрозой исчезновения из-за массовой вырубки лесов и развития сельского хозяйства в Индонезии. Также из-за своих размеров она представляет особый интерес для коллекционеров насекомых.
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