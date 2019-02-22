Войти
Курт Волкер представил сайт об агрессии России в Украине
резонанс
Курт Волкер представил сайт об агрессии России в Украине
Украина собирается расторгнуть договор с Россией по Азовскому морю
дружба народов
Украина собирается расторгнуть договор с Россией по Азовскому морю

Читай
бесплатно!
Разделы

Интересы

природа
RSS

Ученые обнаружили гигантскую пчелу, которая 38 лет считалась вымершей

754
Ученые обнаружили гигантскую пчелу, которая 38 лет считалась вымершей

Группа биологов из США и Австралии нашла в Индонезии самку самой крупной на планете пчелы. Как отмечает газета The Guardian, в течение последних 38 лет гигантская пчела Уоллеса (Megachile pluto) считалась вымершей.

«Увидеть, насколько красив и величественен этот вид в природе, услышать, как гигантские крылья с грохотом проносятся мимо моей головы, было просто невероятно», — заявил Клей Болт, фотограф, которому первым удалось заснять редкое насекомое.

Пчелу обнаружили на индонезийских островах в провинции Северное Малуку. Ее жилище находилось в древесном гнезеде термитов на высоте более двух метров.

Самка пчелы Уоллеса может достигать почти 4 см в длину. Впервые этот вид стал известен науке в 1858 году, когда британский исследователь и натуралист Альфред Рассел Уоллес открыл ее на индонезийском острове Бакан. Он описал пчелу как «большое, черное осоподобное насекомое с огромными челюстями, похожими на жука-оленя». В последний раз ее видел американский энтомолог Адам Мессер в 1981 году.

Читайте также: Вице-президент IBM считает, что Bitcoin будет стоить $1 млн

Как отмечает газета, вид Megachile pluto находится под угрозой исчезновения из-за массовой вырубки лесов и развития сельского хозяйства в Индонезии. Также из-за своих размеров она представляет особый интерес для коллекционеров насекомых.

наука, природа
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 22 февраля 2019
Четверг, 21 февраля 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Клейтон Кристенсен
Клейтон Кристенсен
Профессор Гарвардской школы бизнеса

Что я узнал 25 лет изучая инновации

Совсем недавно я задался быть может самым важным из всех возможных вопросов: откуда приходит длительное процветание? Ответ: Инновации, создающие рынок. Это инновации, которые превращают сложные и дорогие продукты в продукты, которые являются простыми и доступными, таким образом, что гораздо больше людей в обществе могут получить к ним доступ. В некоторых случаях эти нововведения являются разрушительными, но в каждом случае создаваемые новые рынки служат прочной основой для устойчивого экономического роста.
Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

Электоральная пирамида кандидата П

Это называется просто - добровольно и демонстративно сыграть в будущую «нулевую легитимность». Когда и внешний, и внутренний политический рынки категорически отказываются от признания твоего «результата». После чего де-юре и де-факто обязательно начинается дорога к падению.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О росте ВВП и «интенданте королевских финансов»

Министр финансов Оксана Маркарова рассказала о том, как ускорять рост ВВП. Ну сплошной «комсомол» – план по валу, вал по плану. Главное, чтобы были амбициозные планы, и чтобы под шумок этих планов можно было кому-то «осваивать бюджеты», а кому-то пиариться. А какие будут среднесрочные последствия (не говоря уж о долгосрочных), в чем цель этих синтетических цифр, свидетельствуют ли они о качестве развития экономики – практические никому из чиновников и мейнстримных экономистов не интересно.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016