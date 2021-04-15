На Земле почти не осталось нетронутых уголков природы

Ученые проследили, как изменилось состояние всех ключевых экорегионов Земли за последние 500 лет. Оказалось, что деятельность человека не коснулась лишь 2-3% из них. Выводы экологов опубликовал научный журнал Frontiers in Forests and Global Change.

«Площадь нетронутых уголков природы оказалась в десять раз меньше, чем на то указывали предыдущие оценки. Самые большие территории такого рода находятся в Восточной Сибири и на российском Дальнем Востоке, на севере Канады, в некоторых частях Амазонии и Конго, а также в Сахаре», — пишут исследователи.

Многие экологи считают, что сейчас на Земле происходит шестое массовое вымирание. Преимущественно оно связано с деятельностью человека. Это мнение исследователи аргументируют тем, что за два последних столетия темпы вымирания млекопитающих выросли примерно в 114 раз и стали сопоставимыми со скоростью, с которой виды исчезали 66 млн лет назад, когда с лица Земли пропали динозавры, морские рептилии и птерозавры.

Ученые предполагают, что это обусловлено не только тем, что человек истребляет животных напрямую, но и разрушением экосистем. Вырубка лесов, появление новых дорог и городов фрагментируют среду обитания и снижают уровень внутривидового и межвидового разнообразия животных и растений. Это мешает им приспосабливаться к меняющимся условиям среды.

В новом исследовании экологи под руководством научного сотрудника Кембриджского университета Эндрю Пламптра попыталась оценить масштабы человеческого вмешательства во все экосистемы Земли. Для этого ученые выяснили, как много видов животных и растений исчезло из всех ключевых экорегионов Земли за последние пять столетий, а также изучили, как изменилась среда их обитания.

Ранее исследователи считали, что человек не дотянулся примерно до 20-40% экосистем суши. Результаты нового исследования показывают, что на самом деле этот показатель почти в десять раз меньше — численность или ареалы обитания хотя бы одного вида флоры и фауны резко уменьшились в результате деятельности человека в 97% уголков суши.

При этом достаточно много частей дикой природы, особенно на территории России, Канады и Бразилии, человек затронул относительно слабо. Это дает надежду, что в ближайшие годы они могут восстановиться — если, конечно, власти этих стран защитят эти экосистемы от дальнейшего разрушения.

«Наши расчеты показывают, что мы можем увеличить долю нетронутых человеком уголков природы до 20%, если начнем точечно проводить реинтродукцию потерянных видов туда, где почти нет следов деятельности человека. Для этого, однако, нужно будет восстановить среду их обитания и ликвидировать все возможные угрозы для их выживания», — подытожил Пламптр.