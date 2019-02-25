Бывшего начальника Генштаба задержали по подозрению в госизмене

Бывшему начальнику Генерального штаба Владимиру Замане сообщили о подозрении в государственной измене. Об этом во время брифинга сообщил главный военный прокурор Владимир Матиос.

Заману подозревают в уменьшении личного состава боеспособных военнослужащих и расформировании воинских частей.

Его действия якобы лишили государство противовоздушной обороны.

По словам Матиоса, в 2013 года Замана сократил войска почти на 17 тысяч человек и более 70 воинских частей.

Как сообщил генпрокурор Юрий Луценко, Военная прокуратура вместе их Службой безопасности задержали Заману.