СМИ узнали детали пребывания в Болгарии агента ГРУ, проходящего по делу Скрипалей

Россиянин, въехавший в Болгарию под псевдонимом Сергей Федотов в 2015 году снял номер в отеле «Орбита», где находился офис болгарского торговца оружием Емельяна Гебрева, пишет издание «24 часа» со ссылкой на источник.

По словам собеседника издания, у следствия есть видеозаписи, на которых россиянина видно на парковке отеля. Кроме того, власти установили, что на территорию Болгарии Федотов прибыл на снятом в прокат автомобиле, пишет издание. Болгарские силовики уведомили о расследовании британских дипломатов.

Весной 2015-го Гебрев и его сын почувствовали себя плохо на приеме в Софии. После госпитализации состояние бизнесмена ухудшилось — он впал в кому, из которой вышел спустя месяц. В феврале главный прокурор Болгарии Сотир Цацаров заявил, что в совершении преступления подозревают 45-летнего Федотова, который приехал в страну незадолго до отравления Гебрева.

Издание The Insider со ссылкой на данные лаборатории Хельсинского университета писало, что найденные в ходе исследования следы органофосфатов могут говорить о том, что бизнесмена отравили ядом «Новичок». Именно он, по данным властей Великобритании, использовался в Солсбери против экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии весной 2018-го.

По данным Bellingcat и The Insider, под псевдонимом Сергей Федотов работал сотрудник ГРУ Денис Сергеев, и он же принимал участие в атаке на Скрипалей. О его причастности к отравлению россиян в Солсбери писала и газета «Фонтанка» в октябре 2018-го. По ее версии, Федотов приехал в Великобританию в тот же день, что и подозреваемые Лондоном в отравлении Александр Петров и Руслан Боширов.