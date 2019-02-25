Аласания просит суд отменить решение о своей досрочной отставке

Председатель правления «Национальной общественной телерадиокомпании Украины» (НОТУ) Зураб Аласания подает в суд с требованием отменить решение наблюдательного совета НОТУ о досрочном прекращении его трудового договора, сообщил юрист Андрей Гук.

«Сегодня иск будет подан в суд», — сообщил Гук на своей странице в соцсети Фейсбук в понедельник.

Юрист также обнародовал полный текст (кроме определенной информации) иска Зураба Аласании. «Цель публикации — открытость к конструктиву и дать достаточно времени наблюдательному совету для совете реакции», — уточнил Гук.

Согласно обнародованному документу, Зураб Аласания считает решение о досрочном прекращении трудового контракта и последующие связанные решения незаконными, и обращается с иском о защите своих трудовых прав.

Также Зураб Аласания просить суд признать незаконным и отменить решение наблюдательного совета НОТУ от 12 февраля 2019 году об установлении даты прекращения контракта — 6 мая 2019 года.