Войти
Трамп рассчитывает «уломать» лидера КНДР на денуклеаризацию
дружба народов
Трамп рассчитывает «уломать» лидера КНДР на денуклеаризацию
Порошенко снова рассказал, когда Украина подаст заявку в ЕС и НАТО
выборы
Порошенко снова рассказал, когда Украина подаст заявку в ЕС и НАТО

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

резонанс
RSS

Дочь пресс-секретаря Путина стажируется в Европарламенте от Франции

230
Дочь пресс-секретаря Путина стажируется в Европарламенте от Франции

21-летняя Елизавета Пескова, дочь Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента России Владимира Путина, в последние недели работает стажером Европарламента в офисе Эмерика Шопрада, евродепутата от Франции. Эта должность дает ей полный доступ к помещениям и базам данных Европарламента, в том числе к внутренней компьютерной сети Европейского парламента. Ее имя и фамилия также указаны в открытом доступе на сайте Европейского парламента, сообщает Радио Свобода.

Сам Эмерик Шопрад уже подтвердил в интервью корпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода, что в его команде действительно работает дочь влиятельного российского чиновника и что это уже вторая стажировка Елизаветы Песковой в Европарламенте:

«Госпожа Пескова — дочь важной в Российской Федерации персоны, но как студент она имеет не меньше прав, чем другие молодые люди, которые проходят стажировку в процессе своего обучения. Кроме того, госпожа Пескова не ведет профессиональной деятельности в своей стране, ни в частных, ни в публичных учреждениях России. Соответственно, здесь не может быть конфликта интересов в исполнении моего мандата депутата Европейского парламента», — заявил евродепутат.

Эмерик Шопрад — член комитета по иностранным делам Европарламента, подкомитета по вопросам безопасности и обороны, а также делегат в Комитете парламентского сотрудничества ЕС — Россия, никогда не скрывавший своей прокремлевской позиции. Во время аннексии Крыма в 2014 году Шопрад был одним из международных наблюдателей на организованном Москвой «референдуме», в ходе которого жители Крыма изъявили желание присоединиться к России. Тогда он признал референдум «оправданным», хотя это противоречило общей позиции Европейского союза.

До конца 2015 года Шопрад был членом французского «Национального фронта», правой партии, возглавляемой Марин Ле Пен. Однако позже Шопрад обвинил окружение Марин Ле Пен в антисемитизме и стал независимым евродепутатом. Впоследствии он присоединился к другой правопопулистской группе Европарламента — «Европа за свободу и демократию» (EFDD). В ее состав также входят итальянское движение «Пять звезд» и Партия независимости Соединенного Королевства (UKIP).

Елизавета Пескова — старшая дочь Дмитрия Пескова. Она — активный пользователь социальных сетей, имеющая около 80 000 подписчиков в Инстаграме, в котором она обычно хвастается гламурной жизнью в Москве, Париже и Брюсселе. Ранее она прославилась тем, что назвала «адом» российскую систему образования, вызвав бурю осуждения среди пользователей в России.

Читайте также: Глава Amazon пообещал уже в этом году отправить человека в космос

Стажеры в Европарламенте получают зарплату из бюджета евродепутата, который, в свою очередь, формируется из денег европейских налогоплательщиков. Именно евродепутат решает, сколько будет получать стажер. Ежемесячные расходы на персонал политика составляют около 25 000 евро в месяц, но максимальная зарплата одного стажера обычно не превышает 1600 евро. Впрочем, евродепутаты могут нанимать и неоплачиваемых стажеров.

Дмитрий Песков, Европарламент, Елизавета Пескова
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 25 февраля 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Клейтон Кристенсен
Клейтон Кристенсен
Профессор Гарвардской школы бизнеса

Что я узнал 25 лет изучая инновации

Совсем недавно я задался быть может самым важным из всех возможных вопросов: откуда приходит длительное процветание? Ответ: Инновации, создающие рынок. Это инновации, которые превращают сложные и дорогие продукты в продукты, которые являются простыми и доступными, таким образом, что гораздо больше людей в обществе могут получить к ним доступ. В некоторых случаях эти нововведения являются разрушительными, но в каждом случае создаваемые новые рынки служат прочной основой для устойчивого экономического роста.
Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

Электоральная пирамида кандидата П

Это называется просто - добровольно и демонстративно сыграть в будущую «нулевую легитимность». Когда и внешний, и внутренний политический рынки категорически отказываются от признания твоего «результата». После чего де-юре и де-факто обязательно начинается дорога к падению.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О росте ВВП и «интенданте королевских финансов»

Министр финансов Оксана Маркарова рассказала о том, как ускорять рост ВВП. Ну сплошной «комсомол» – план по валу, вал по плану. Главное, чтобы были амбициозные планы, и чтобы под шумок этих планов можно было кому-то «осваивать бюджеты», а кому-то пиариться. А какие будут среднесрочные последствия (не говоря уж о долгосрочных), в чем цель этих синтетических цифр, свидетельствуют ли они о качестве развития экономики – практические никому из чиновников и мейнстримных экономистов не интересно.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016