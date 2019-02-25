В Британии впервые в истории температура зимой превысила отметку в 20 градусов

Абсолютный рекорд для зимних температур Великобритании был установлен в понедельник в западной части Уэльса, где впервые в истории наблюдений в самое холодное время года на территории Соединенного Королевства столбик термометра превысил 20 градусов Цельсия. Об этом сообщила в Twitter Метеорологическая служба Соединенного Королевства.
«В Троскоеде, графство Кередигион, температура достигла 20,3 градуса, что сделало этот день самым жарким февральским днем в истории наблюдений. Также впервые мы зафиксировали показатель в более чем 20 градусов зимой», — сказано в твите британских метеорологов. Эксперты объясняют рекордный показатель тем обстоятельством, что над центральной частью Европы сейчас установилась зона высокого давления, позволяющая теплому средиземноморскому воздуху продвигаться далеко в северном направлении.
Прежний зимний рекорд равнялся 19,7 градуса и был зафиксирован 13 февраля 1998 года в лондонском районе Гринвич, через который проходит нулевой меридиан, делящий планету на западное и восточное полушария.
Соединенное Королевство отличается дождливым морским климатом, когда большую часть года температура держится в пределах от 10 до 20 градусов тепла. В Великобритании очень теплая для этих широт зима, но почти отсутствует климатическое лето. Огромную роль в формировании британского климата играет теплое атлантическое течение Гольфстрим, которое подходит к Британским островам с северо-запада и является для этого региона теплым буфером, смягчающим дующие с просторов Арктики ветра. Поэтому самым холодным в зимний период здесь принято считать не северный, а восточный ветер, который британцы иногда образно именуют «сибирским».
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