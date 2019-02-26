Суд арестовал бывшего главу Генштаба ВСУ Владимира Заману

Печерский районный суд Киева в ночь на вторник принял решение взять под стражу сроком до 27 марта 2019 года без альтернативы залога бывшего начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владимира Заманы, подозреваемого в государственной измене. Соответствующее решение огласил судья Печерского райсуда Киева.

Следственный судья огласил только резолютивную часть определения.

«Рассмотрев ходатайство прокурора о применении меры пресечения в виде содержания под стражей... суд постановил ходатайство прокурора удовлетворить и применить в отношении Заманы Владимира Михайловича меру пресечения в виде содержания под стражей. Срок содержания под стражей исчислять по 27.03.2019 года», — сказал следственный судья.

Определение следственного судьи подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в апелляционном суде Киева.

Полный текст определения суда будет оглашен 1 марта в 9 утра.

Ранее в этот день главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос на брифинге проинформировал, что во исполнение противоправных решений начальника Генштаба В.Замана в 2013 году было сокращено почти 17 тыс. человек, в том числе более 14 тыс. военнослужащих, расформировано более 70 воинских частей, объединений преимущественно боевого и оперативного обеспечения, а также учебных центров и территориальных центров комплектации.

Матиос рассказал, что вследствие лично подписанных Заманой директив в целом из ВСУ подлежало сокращению на 4646 человек больше, чем предусматривалось законом Украины о численности Вооруженных сил Украины в 2012 году, также по его распоряжению были расформированы зенитные ракетные дивизионы, на вооружении которых находились ЗРК С300В, 19 авиационных в/ч и учреждений, и 114-я бригада тактической авиации была переформатирована в эскадрилью.

Кроме того, 27 июля 2012 года Замана подписал и выдал директиву об оперативном подчинении командованию Военно-морских сил воинских частей Воздушных сил Вооруженных сил Украины, в результате чего с сентября 2012 года в оперативное подчинение ВМС вошли управления тактической группы «Крым» с подчиненными воинскими частями, в том числе 204-я бригада тактической авиации.

Главный военный прокурор подчеркнул, что это «создало значительные преимущества Черноморскому флоту Российской Федерации в контроле и блокировании дислоцированных в Крыму подразделений Вооруженных сил Украины в случае скрытой гибридной или открытой агрессии против Украины с целью аннексии территории Крыма».

По его словам, в сентябре 2012 года Замана согласовал акт изменения технического состояния военного имущества, в соответствии с которым 588 единиц имущества, в основном зенитных ракетных комплексов, подлежали разборке.

Матиос также сообщил, что Замана лично подписал совместно с Министерством обороны Украины ряд директив, в соответствии с которыми был незаконно установлен лимит численности ВСУ на 31.12.2013 года на 168 тыс. 201 человека.

Кроме того, был переформатирован 6-ой армейский корпус в управление оперативного командования «Юг», 13-ый армейский корпус в управление оперативного командования «Юг».

Замана фактически, перебирая на себя полномочия министра, подписал поручение подчиненным продолжить работу по дальнейшему расформированию Воздушного командования Воздушных сил ВСУ, что повлекло за собой ущерб боеспособности и боеготовности украинской армии.

Замана ранее занимал должности командующего Военно-Морских сил ВСУ, а также начальника Генерального штаба ВСУ (18 февраля 2012 — 19 февраля 2014). В день увольнения его с должности начгенштаба бывший в то время президент Украины Виктор Янукович своим указом назначил его заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

22 февраля того же года Верховная Рада назначила Заману уполномоченным по контролю за деятельностью Минобороны Украины. Занимал он эту должность по июнь 2014 года.