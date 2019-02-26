Группа Freedom-jazz отказалась от участия в «Евровидении-2019»

Группа Freedom-jazz girls band, занявшая второе место в национальном отборе на конкурс «Евровидение-2019», что отказалась от дальнейшего участия в конкурсе.
«Только что мы получили звонок с НОТУ и хотим сообщить, что отказываемся от участия в «Евровидении-2019», — сказано в сообщении группы на странице в соцсети Фейсбук во вторник.
Группа поблагодарила своих поклонников за поддержку во время национального отбора и рассказала о своих дальнейших планах.
«Мы очень счастливы, что вы помогли занять нам 2-е место национального отбора „Евровидения-2019“! Наша главная победа — это Вы! Для вас мы экспериментирует, пишем песни, делаем невероятные постановки и занимаемся искусством. Может, когда-нибудь мы еще раз попробуем свои силы в национальном отборе. Сейчас наш „Cupidon“ (песня, с которой группа участвовала в национальном отборе — Ред.) летит дальше. Сейчас мы на стадии подписания контракта с европейским промоутером и ведем переговоры о концертных турах на ближайшее время», — сообщили Freedom-jazz.
Как сообщалось, 23 февраля в украинском национальном отборе на Евровидение-2019 победила певица MARUV.
25 февраля стало известно, что ПАО «Национальная общественная телерадиокомпания Украины» (НОТУ) и певица MARUV не нашли взаимопонимания и не подписали договор об участии исполнительницы в этом конкурсе.
В свою очередь председатель правления НОТУ Зураб Аласания на своей странице в Фейсбук заявил, что переговоры с последующим кандидатом на участие в конкурсе «Евровидение-2019» будут начаты утром во вторник, 26 февраля.
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