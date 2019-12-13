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Мининфраструктуры после вердикта АМКУ отменяет льготы аэропорту «Борисполь»

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Мининфраструктуры после вердикта АМКУ отменяет льготы аэропорту «Борисполь»

Министерство инфраструктуры согласилось отменить решение о предоставлении льгот аэропорту «Борисполь» в виде пониженного тарифа на аэронавигационное обслуживание.

Об этом заявил глава министерства Владислав Криклий, передает пресс-служба ведомства.

«С целью соблюдения принципа экономической конкуренции и во исполнение рекомендаций Антимонопольного комитета, Мининфраструктуры подготовит соответствующие изменения в приказ от 04.06.2019 № 415 и устранит диспаритетные условия, установленные приказом. Мы работаем над сбалансированием интересов государства и пользователей воздушного пространства, применяя принципы IКАО и Евроконтроля», — сказал министр.

«Украэрорух получил от Мининфраструктуры поручение по оптимизации расходов предприятия на 2020 год и внесения соответствующих изменений в финансовый план предприятия с целью максимального учета интересов пользователей воздушного пространства», — добавил руководитель Украэроруха Андрей Ярмак.

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Напомним, ранее Антимонопольный комитет принял решение об отмене льгот и других преимуществ, которые Мининфраструктуры предоставило международному аэропорту «Борисполь».

Мининфраструктуры, Борисполь
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Пятница, 13 декабря 2019
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