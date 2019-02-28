Путин наградил Народного артиста Украины орденом

Президент России Владимир Путин удостоил сатирика Михаила Жванецкого орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени. Соответствующий документ опубликован на российском портале правовой информации.

Отмечается, что это Жванецкому присвоена награда «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».

Кроме того, согласно указу, почетного звания «Заслуженный артист Российской Федерации» удостоена певица Ирина Понаровская.

В 2009 году Жванецкий стал кавалером российского ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени «за большой вклад в развитие литературы и эстрадного искусства». Также он обладатель почетного звания «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации» (2001) и «Народный артист Украины» (1999).