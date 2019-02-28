Рада приняла постановление о расследовании злоупотреблений в «Укроборонпроме»

Верховная Рада приняла постановление № 10104 «О безотлагательном расследовании фактов, обнародованных в средствах массовой информации о злоупотреблениях в государственном концерне „Укроборонпром“ и причастности к этому должностных лиц». За принятие соответствующего решения проголосовали 229 народных депутатов, сообщает Укринформ.

Целью постановления является проведение Временной следственной комиссией Верховной Рады Украины расследования фактов, обнародованных в средствах массовой информации.

Соавторы постановления — председатель фракции «Народный Фронт» Максим Бурбак и лидер фракции «Блок Петра Порошенко» Артур Герасимов — предполагают, что его принятие будет способствовать проведению всестороннего, непредвзятого расследования.

Напомним, что 25 февраля в СМИ была озвучена информация о «многолетней схеме вымывания сотен миллионов гривен» из украинского оборонного комплекса, к которой, по данным журналистов, причастен сын первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.