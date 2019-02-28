Рада приняла постановление о расследовании злоупотреблений в «Укроборонпроме»

Верховная Рада приняла постановление № 10104 «О безотлагательном расследовании фактов, обнародованных в средствах массовой информации о злоупотреблениях в государственном концерне „Укроборонпром“ и причастности к этому должностных лиц». За принятие соответствующего решения проголосовали 229 народных депутатов, сообщает Укринформ.
Целью постановления является проведение Временной следственной комиссией Верховной Рады Украины расследования фактов, обнародованных в средствах массовой информации.
Соавторы постановления — председатель фракции «Народный Фронт» Максим Бурбак и лидер фракции «Блок Петра Порошенко» Артур Герасимов — предполагают, что его принятие будет способствовать проведению всестороннего, непредвзятого расследования.
Напомним, что 25 февраля в СМИ была озвучена информация о «многолетней схеме вымывания сотен миллионов гривен» из украинского оборонного комплекса, к которой, по данным журналистов, причастен сын первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016