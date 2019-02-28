Puma и клуб «Манчестер сити» подписали рекламный контракт на $800 млн

Производитель спортивной одежды Puma и City Football Group (CFG), управляющая ФК «Манчестер сити», подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве. Об этом сообщается на сайте клуба.
В рамках подписанного контракта Puma с июля 2019 станет официальным партнером «Манчестер сити» и других клубов CFG в Австралии («Мельбурн сити»), Испании («Жирона»), Уругвае («Торке») и Китае («Сычуань Цзюню») и будет поставлять спортивную экипировку мужским, женским и юношеским командам.
По данным источников газеты The Financial Times, знакомых с условиями сделки, Puma заплатит «Манчестер сити» более $797,4 млн в ближайшие 10 лет.
«Партнерство Puma с City Football Group — крупнейшая сделка, которую мы когда-либо заключали, как по масштабам, так и по амбициям», — заключил генеральный директор Puma Бьорн Галден.
Он добавил, что Puma с CFG намерены изменить модель спортивного сотрудничества. В частности, они внедрят новые способы продвижения команд и клубов за пределами стадиона.
Ранее у «Манчестер сити» был контракт с Nike.
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