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Железняк: Пишному варто самому подати заяву про відставку

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Народний депутат Ярослав Железняк ("Голос") заявив, що голові Національного банку Андрію Пишному варто самому подати заяву про відставку.

Заява пролунала в середу, 21 жовтня, на тлі обшуків, які детективи НАБУ проводять у приміщенні Нацбанку, передає УНН.

"Про те, що відносно скоро буде підозра голові НБУ, не те що є секретом. Як мінімум були два кейси, де активно це обговорювалось (якщо ви слідкували за роботою нашої ТСК, то здогадались). Але Нацбанк — це дуже важлива інституція, де процедура звільнення зараз прописана так, щоб мінімізувати будь-який політичний вплив та тиск. Тож правильно зараз буде побачити заяву про власну відставку від голови НБУ Андрія Пишного", — зазначив депутат в своєму телеграм-каналі.

За його словами, у такому разі Верховна Рада зможе розглянути заяву вже в понеділок, 26 жовтня.

У НБУ підтвердили проведення слідчих дій. У відповідь на запити медіа регулятор повідомив, що детективи НАБУ за процесуального керівництва САП проводять обшуки у приміщенні Національного банку та за місцем проживання одного зі співробітників.

"Жодна особа не затримувалася, про підозру не повідомляли. Слідчі дії санкціоновані й здійснюються відповідно до чинного законодавства. Інші деталі не розголошуються для збереження таємниці досудового розслідування", — йдеться в заяві НБУ.

У Нацбанку додали, що продовжують працювати в штатному режимі, а додаткові пояснення нададуть після завершення процесуальних дій.

За інформацією ЗМІ з посиланням на джерела, обшуки пов'язані з двома кейсами — заводом "Карпатнафтохім" та керуванням "Сенс Банком" сторонніми особами. В обох епізодах, за даними джерел, фігурує Василь Веселий, якого співрозмовники видань називають "смотрящим від Банкової". За свідченням ексголови наглядової ради "Сенс Банку", у банк його привів саме голова НБУ.

Офіційно НАБУ та САП ці дані не коментували.

У разі відставки Пишного обов'язки голови НБУ виконуватиме перший заступник голови Сергій Ніколайчук. Його також називають одним із кандидатів на постійну посаду.

НБУ, Железняк, Пишний
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