СМИ расписали, как работает агитационная «сетка» Порошенко

За кандидата в президенты Петра Порошенко уже агитирует 60 тысяч человек, в ближайшее время в «сетку», которая призывает голосовать на выборах 31 марта за действующего главу государства, планируют привлечь 100 тысяч человек. Об этом говорится в статье «Украинской правды».

«Мы создали беспрецедентную модель агитаторов. Всех их мы можем отслеживать онлайн в режиме реального времени. Только на сегодняшний день их 60 тысяч, планируем привлечь до 100 тысяч по всей стране», — хвастался на закрытой встрече с журналистами высокопоставленный член штаба Петра Алексеевича.

Кроме того, в распоряжении издания есть документы, в которых подробно описан план функционирования агитаторов Порошенко.

«Это разветвленная сеть избирательных проектов, которая охватывает скрупулезную работу по районным центрам, маленьких городках и селах», — говорится в статье.

Отмечается, что работа региональных штабов, которые начали действовать еще в декабре 2018 года, разделена на три части: поле (люди, которые отвечают за прямую работу с электоратом, волонтеры-агитаторы), защита результатов (юристы, наблюдатели, члены комиссий, завхозы, IT-администраторы, служба безопасности) и работа с базой данных сторонников, которую собирают агитаторы и отправляют в штабы.

Перед выходом в поле каждый агитатор должен пройти «некий курс порохобота» — обучение и мотивационный инструктаж.

Волонтеры задействованы в нескольких проектах.

Первый — «Точка агитации» — это работа палатках в населенных пунктах, где проживает более 10 тысяч человек. В каждой палатке работает по 2 агитаторы в режиме 7 дней в неделю по 4 часа в день. Они раздают агитационные газеты, буклеты, призывающие поддерживать Порошенко. Отдельная задача «волонтеров» — сформировать базу данных избирателей кандидата.

Проект № 2 "Мобильные агитационные группы«— это брендированные микроавтобусы, в которых ездят по 18 агитаторов. 12 из них работают, шестеро — для резерва. Проект рассчитан только на сельскую местность.

Формат работы таков: микроавтобус останавливается в самом людном месте в селе, включает аудио-агитацию. Два агитатора работают рядом с авто — раздают газеты и буклеты. А десять других попарно обходят дома с агитационной продукцией и собирают подписи в поддержку инициатив президента. Норма одного агитатора — четыре подписи в день.

Проект № 3 «От двери до двери» — это агитационная работа «волонтеров» по месту жительства. У этого проекта сразу несколько задач: поиск лояльных избирателей и формирование базы данных сторонников Порошенко; фиксация противников кандидата; мобилизация сторонников в день голосования.

«Кампания «от двери до двери» имеет целую иерархию агитаторов: бригадир контролирует десять старших «волонтеров» — старший «волонтер» контролирует десять простых «волонтеров».

«Каждый агитатор закрепляется за территориальными секторами с населением ориентировочно 500 избирателей в пределах одного участка, все полученные ими данные передаются в базу в штабах», — отмечают журналисты.