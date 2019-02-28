Тигипко рассказал об успехах Monobank

Мобильное приложение Monobank, которое входит в структуру банка «Универсал», стал прибыльным менее чем за год после запуска. Об этом сообщил бизнесмен Сергей Тигипко в интервью журналу «Новое Время».
Первую прибыль Monobank получил в сентябре 2018 года.
«Сейчас у Monobank около 800 тыс клиентов. И это всего за год с немногим продаж. Каждый день мы выдаем 2,6 тыс карточек и, надеюсь, 2019 год закончим с клиентской базой более миллиона человек. В ближайшее время мы планируем увеличить уставной фонд на 300 млн грн, поскольку банк очень активно растет. Мы динамично стартовали, и в сентябре проект получил уже первую прибыль», — отметил Тигипко.
Бизнесмен подчеркнул, что проект стал прибыльным менее чем за год после запуска.
«Это сложно для стартапов, особенно таких технологичных», — сказал он.
По словам Тигипко, «Универсал» сконцентрируется на развитии Monobank, а другой принадлежащий ему «Таскомбанк» будет универсальным банком.
Монобанк был запущен в режиме бета-тестирования в октябре 2017 года, а полноценно заработал в ноябре 2017 года.
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