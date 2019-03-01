Климкин рассказал, как уладить исторический конфликт с Польшей

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил о необходимости одновременных действий Украины и Польши в направлении решения исторического конфликта между странами.

Как министр рассказал в интервью «Польскому радио», возможность эксгумации и поминовения польских жертв в Украине должна быть восстановлена, но при определенных условиях.

Он отметил, что в исторической политике и Польша, и Украина могут делать позитивные жесты.

Глава украинского МИД подчеркнул, что Украина положительно восприняла решение Конституционного суда Польши, отменил поправку в закон об Институте национальной памяти, касающуюся украинского национализма. Как он отметил, это создает положительный контекст.

Очевидно, по его словам, следующим этапом должно стать восстановление работы, направленной на поиск и эксгумацию останков поляков. Но, подчеркнул он, Украина ожидает в то же время от Польши действий, направленных на восстановление разрушенных украинских памятников на территории Польши.

Дипломат заявил о необходимости действий с двух сторон. «Я думаю, что такой сценарий возможен», — сказал Павел Климкин и добавил, что украинский вице-премьер Павел Розенко пригласил вице-премьера Петра Глинского обсудить детали.

Украина в 2017 году запретила эксгумацию польских жертв. Это стало ответом на демонтаж памятника УПА в Грушовичах возле Перемышля, который польские власти назвали незаконным.

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