Украина и Польша обсуждают увеличение в два раза количества пунктов пропуска

Министр иностранных дел Павел Климкин и министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович обсудили возможность расширения совместного таможенного и пограничного контроля на украинско-польской границе с четырех до восьми пунктов пропуска, передает Интерфакс-Украина.

«Граница — это вопрос, который для меня лично очень болезненный, когда я вижу очереди из украинцев и поляков на границе. Пока граница нас разъединяет, а не объединяет. И нам нужно дать зеленый свет нашим совместным усилиям, чтобы эта граница нас объединяла», — сказал Климкин в ходе совместной пресс-конференции.

В связи с этим стороны обсудили возможность расширения количества пунктов совместного таможенного и пограничного контроля до восьми. Также украинский министр отметил важность обновления пограничной инфраструктуры, в том числе и подъездных дорог.

Кроме того, Климкин надеется на приход польских инвестиций в экономику страны.

Напомним, в ходе визита в Польшу Павел Климкин также заявил о том, что Россия будет задействовать весь доступный ей спектр рычагов влияния и давления на Украину для дестабилизации страны перед предстоящими в 2019 году президентскими и парламентскими выборами.