Порошенко прокомментировал заявления о хищениях в армии

Президент Петр Порошенко заявил, что сейчас на армию осуществляется атака и он сделает все, чтобы защитить армию. Об этом он сказал, находясь на ротно-опорном пункте 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады в Приазовье, которая занимает позиции в 1800 метрах от вражеских окопов, сообщается на странице президента в Facebook.

«Сейчас на армию осуществляется атака. Я все сделаю, чтобы защитить армию! Сегодня, как коршуны, слетелись политиканы, в том числе и те политиканы, которые имеют непосредственное отношение к хищению, распродаже и уничтожению армии. Или еще коррупционеры ... Пусть они посмотрят и спросят у нас с вами, в каком состоянии мы приняли армию в 2014 году! Наша армия создана усилиями украинского народа, украинских воинов, волонтеров, добровольцев», — заявил Порошенко.

Он отметил, что обращается к правоохранительным органам, к Генеральной прокуратуре, НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуре: если есть факты — ни фамилии, ни должность никого не должны защитить.

«Призываю правоохранителей обеспечить эффективное и прозрачное расследование, и немедленно проинформировать общество об информации, которая была поднята в СМИ, в частности относительно утечки информации из правоохранительных органов, поскольку дело расследовалось несколько лет», — написал Порошенко.

Он отметил, что это лучшее время проинформировать общество. «Есть факты — в тюрьму. Нет фактов — прекратите раскачивать ситуацию и в армии, и в государстве», — подчеркнул глава государства.

Ранее СМИ сообщили, что сын заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олега Гладковского Игорь был непосредственным участником миллионных схем по хищению в оборонном комплексе.