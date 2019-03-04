Под офисом Зеленского в Киеве нашли прослушку

В полицию поступило сообщение о неизвестной коробке на крыше здания по улице Белорусской, где находится офис кандидата в президенты Владимира Зеленского.
Как сообщает пресс-служба киевской полиции, когда правоохранители прибыли на место происшествия, к ним обратился охранник кандидата Зеленского. Он рассказал, что на крыше жилого дома неизвестные устанавливали подозрительные предметы.
Работники взрывотехнической службы проверили эти предметы, опасности для жизни людей они не представляют.
Сведения зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений Шевченковского управления полиции.
Как написал глава МВД Арсен Аваков, под офисом Зеленского были обнаружены элементы аппаратуры прослушивания.
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