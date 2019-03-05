Войти
Лукашенко заявил о сворачивании евразийской интеграции
дружба народов
Лукашенко заявил о сворачивании евразийской интеграции
Россия вслед за США приостановила свое участие в договоре о РСМД
дружба народов
Россия вслед за США приостановила свое участие в договоре о РСМД

Читай
бесплатно!
Разделы

Бизнес

резонанс
RSS

Пинчук скупает акции компании Новинского

1265
Пинчук скупает акции компании Новинского

Миллиардер Виктор Пинчук скупает акции Regal Petroleum - британской нефтегазовой компании с активами в Украине. Об этом сообщает британское издание Daily Mail.

По данным газеты, бизнесмен пытался купить ее еще в 2011 году. В августе Daily Mail раскрыла, что именно Пинчук стоит за фирмой Kelda Limited, которая приобрела 24% у компании Alfa Group олигарха Михаила Фридмана.

На прошлой неделе эта компания увеличила свою долю до 29%, но после публикации в СМИ доля снизилась до 23%.

Чтобы стать мажоритарным акционером Regal Petroleum, Пинчуку придется убедить бизнесменов Вадима Новинского и Андрея Клямко, которым сейчас принадлежит 52% акций.

Читайте также: Суд почти в три раза уменьшил залог Насирову

Regal Petroleum основана в 1996 году. Она подконтрольна входящей в группу "Смарт-холдинг" Вадима Новинского компании Smart Energy и разрабатывает мосторождения в Полтавской и Харьковской областях.

Акции Regal Petroleum котируются на бирже AIM при Лондонской фондовой бирже.

Вадим Новинский, Виктор Пинчук, Regal Petroleum
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 5 марта 2019
Понедельник, 4 марта 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Почему я не буду голосовать за Порошенко

Возможно, ПАП далеко не самый плохой президент. И возможно, в другое, менее сложное время он показал бы себя как очень сильный лидер. Однако, сейчас, в очень сложное для страны время, это абсолютно не тот человек, что может что-то изменить.
Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Юго-Восток в электоральной игре

На фоне противоречивых общенациональных рейтингов интерес представляют собой и региональные предпочтения украинских избирателей. Благодаря исследованию Фонда «Украинская политика» проведенного совместно с Институтом маркетинга и консалтинга, мы имеем возможность проанализировать предпочтения избирателей Юго-Востока на начало февраля с.г. При этом, автор разбил шесть анализируемых персонажей на две тройки – исходя из их общепринятого электорального потенциала.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О «балансе ядерного страха»

Если внезапность обеспечивает преимущество, то есть смысл лишить противника этого преимущества, ударив первым. А страх того, что противник может нанести удар, ошибочно предположив, что мы собираемся нанести удар, порождает мотив ударить первым и, тем самым, делает оправданной мотивацию противника. Умеренное искушение неожиданно нанести удар первым, которое испытывает каждая сторона, может само себя усиливать посредством процесса взаимодействующих ожиданий.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016