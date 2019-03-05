Пинчук скупает акции компании Новинского

Миллиардер Виктор Пинчук скупает акции Regal Petroleum - британской нефтегазовой компании с активами в Украине. Об этом сообщает британское издание Daily Mail.
По данным газеты, бизнесмен пытался купить ее еще в 2011 году. В августе Daily Mail раскрыла, что именно Пинчук стоит за фирмой Kelda Limited, которая приобрела 24% у компании Alfa Group олигарха Михаила Фридмана.
На прошлой неделе эта компания увеличила свою долю до 29%, но после публикации в СМИ доля снизилась до 23%.
Чтобы стать мажоритарным акционером Regal Petroleum, Пинчуку придется убедить бизнесменов Вадима Новинского и Андрея Клямко, которым сейчас принадлежит 52% акций.
Regal Petroleum основана в 1996 году. Она подконтрольна входящей в группу "Смарт-холдинг" Вадима Новинского компании Smart Energy и разрабатывает мосторождения в Полтавской и Харьковской областях.
Акции Regal Petroleum котируются на бирже AIM при Лондонской фондовой бирже.
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