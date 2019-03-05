США рассмотрят поставки Украине снайперских винтовок и вооружений для ВМС

Соединенные Штаты считают, что украинская сторона прекрасно справилась с обучением эксплуатации противотанковых комплексов Javelin, которые были направлены Киеву в 2018 году, и в будущем будут рассматривать поставки Киеву также снайперского оружия и вооружений для украинских ВМС. Об этом сообщил во вторник верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кертис Скапарротти на слушаниях в комитете Сената Конгресса США по делам вооруженных сил.
«Как вы отметили, у нас были полномочия для [поставок] Javelin. И украинцы, на мой взгляд, прекрасно научились их эксплуатировать», — сказал он, подтвердив по просьбе сенатора, что американская сторона имела полномочия поставить Киеву только системы Javelin. «Они прекрасно с этим справились, но есть другие системы: снайперское оружие, боеприпасы, и в свете инцидента в Керченском проливе мы рассматриваем в будущем также [предоставление Киеву] морских систем», — цитирует его ТАСС.
«Нам необходимо изучить, как мы можем помочь их морским силам, их флоту, который в принципе не слишком большой, учитывая ту часть кораблей, которые забрала себе Россия, когда она присоединила Крым. Кроме того, они потеряли несколько кораблей в Керченском проливе. Так что я думаю, что мы можем помочь им восстановить флот и начать снабжать его тем, что, по их мнению, необходимо для обороны и сдерживания агрессивных действий со стороны России», — утверждал генерал.
«Нам нужно продолжать поддерживать их в том, что касается контрбатарейных систем Q36 и Q37», — добавил Скапарротти. «Они также обратились к нам за помощью по системам связи», — уточнил он.
Напомним, в начале марта 2018 года Пентагон объявил, что Украина получит противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin на общую сумму $47 млн, включая 37 пусковых установок и 210 противотанковых управляемых ракет к ним. В конце апреля 2018 года стало известно, что Украина уже получила это оружие.
Ранее президент Украины Петр Порошенко в интервью телеканалу CNN сообщил, что Киев хотел бы приобрести у США системы противовоздушной обороны. Кроме того, украинской стороне были переданы военные радиолокационные контрбатарейные системы Q36, предназначенные для обнаружения и отслеживания выстрелов артиллерии и ракетных пусков.
На поставки военной помощи Украине, включая оборонительные вооружения летального характера, в 2019 финансовом году Вашингтон заложил $250 млн. В бюджете США на 2019 год на эту цель было выделено $200 млн.
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