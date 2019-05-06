Апелляционный суд отказался снимать арест с активов Коломойского

Киевский апелляционный суд отказал Национальному банку в удовлетворении жалобы о снятии ареста с активов компаний, связанных с бывшим владельцем Приватбанка Игорем Коломойским.
Об этом сообщает Finbalance со ссылкой на данные судебного реестра.
Суд сохранил арест активов, которые были переданы «приватовцами» в ипотеку/залог для НБУ как обеспечение долгов Приватбанка по рефинансированию.
Под арест попали почти 1,3 тыс единиц железнодорожного подвижного состава, зерновой терминал «Бориваж», завод «Биола», офисное здание в г. Киеве, которое арендует телеканал «1+1», самолет Boeing 767-300, ангар для обслуживания самолетов, 34 земельных участка в Одесской области, а также многочисленная недвижимость.
В ходе судебного процесса НБУ настаивал, что февральский арест «приватовских» активов подлежит отмене, учитывая, что Печерский райсуд Киева в 2017 году уже накладывал арест на то же имущество.
Кроме этого, повторный арест активов Коломойского «делает невозможным осуществление удовлетворения его требований за счет предмета ипотеки (залога), в том числе путем реализации внесудебного способа обращения взыскания».
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