Итоги выборов в Стамбуле, где победил оппозиционер, отменили

Центральная избирательная комиссия Турции приняла решение отменить результаты выборов мэра Стамбула и назначить повторное голосование. Об этом сообщило агентство Anadolu.
В понедельник ЦИК рассматривал предоставленные провластной партией документы, указывающие на значительные нарушения в ходе выборов в крупнейшем турецком городе. Семеро из 11 членов Высшей избирательной комиссии при итоговом голосовании высказались за отмену результатов выборов и проведение повторного голосования. Четверо членов ЦИК выступили против такого решения.
Выборы состоялись в конце марта, а в середине апреля ЦИК признала, что победу одержал Экрем Имамоглу, кандидат от главной оппозиционной и старейшей партии в стране — Народно-республиканской (НРП). Его соперником был Бинали Йылдырым, один из ближайших соратников президента Реджепа Тайиопа Эрдогана, причем разрыв в числе голосов составил несколько тысяч (менее 0,3% в процентном соотношении).
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