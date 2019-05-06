Итоги выборов в Стамбуле, где победил оппозиционер, отменили

Центральная избирательная комиссия Турции приняла решение отменить результаты выборов мэра Стамбула и назначить повторное голосование. Об этом сообщило агентство Anadolu.

В понедельник ЦИК рассматривал предоставленные провластной партией документы, указывающие на значительные нарушения в ходе выборов в крупнейшем турецком городе. Семеро из 11 членов Высшей избирательной комиссии при итоговом голосовании высказались за отмену результатов выборов и проведение повторного голосования. Четверо членов ЦИК выступили против такого решения.

Выборы состоялись в конце марта, а в середине апреля ЦИК признала, что победу одержал Экрем Имамоглу, кандидат от главной оппозиционной и старейшей партии в стране — Народно-республиканской (НРП). Его соперником был Бинали Йылдырым, один из ближайших соратников президента Реджепа Тайиопа Эрдогана, причем разрыв в числе голосов составил несколько тысяч (менее 0,3% в процентном соотношении).