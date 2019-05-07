Сын принца Гарри и Меган Маркл, вероятнее всего, не станет принцем

Новорожденный сын британского принца Гарри и его супруги Меган Маркл, скорее всего, будет носить титул графа Дамбартона, по названию исторического города в Шотландии. Об этом сообщил в понедельник телеканал Sky News.
Официально это решение пока не принято, но маловероятно, что младенец станет принцем, как его отец, поскольку король Георг V, дед нынешней королевы Елизаветы II, ввел жесткий лимит на число титулов в венценосной фамилии. Впрочем теоретически королева может изменить ситуацию, но не факт, что отец и мать новорожденного этого захотят.
Фотографии сына Гарри пока не обнародованы, как, впрочем, и его имя, над которым, по словам принца, они с Меган пока еще думают. Дело в том, что родители не знали пола своего первенца, сознательно не став выяснять этот вопрос во время беременности Маркл. Однако неизвестным остается не только имя, но и гражданство младенца: то есть будет ли оно чисто британским или все же двойным, британо-американским. Ведь теоретически родители могут настоять на втором варианте, поскольку Меган является гражданкой США.
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