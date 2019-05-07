Главред «РИА Новости Украина» останется под арестом до 22 июля

Подольский районный суд Киева во вторник продлил арест главному редактору «РИА Новости Украина» Кириллу Вышинскому до 22 июля. Об этом журналистам сообщил адвокат журналиста Андрей Доманский.
«Суд продли арест Кирилла Вышинского до 22 июля», — сказал он.
Напомним, Служба безопасности Украины задержала главного редактора «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского 15 мая 2018 года, ему было предъявлено обвинение в государственной измене и в незаконном обороте оружия. Херсонский городской суд 17 мая арестовал его на два месяца, эта мера пресечения несколько раз продлевалась. Ему грозит тюремное заключение сроком до 15 лет.
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