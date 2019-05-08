Обнародовано первое фото сына принца Гарри и Меган Маркл

Опубликована первая фотография сына принца Гарри и Меган Маркл. Снимок был сделан в зале Святого Георгия в Виндзорском замке.

Сын герцога и герцогини Сассекских родился 6 мая в поместье Фрогмор, примыкающего к территории Виндзорского замка, куда в начале апреля пара переехала в ожидании первенца. Имя новорожденного пока не обнародовано.

По информации телеканала Sky News, ребенок, скорее всего, будет носить титул графа Дамбартона, однако официально решение пока не принято.

Сын Гарри и Меган является седьмым в очереди наследования британского трона после принца Уэльского Чарльза, своего дяди принца Уильяма и его детей: Джорджа (2013 г. р.), Шарлотты (2015) и Луи (2017), — а также после своего отца, принца Гарри.