Путин поздравил украинцев с Днем Победы

На сайте Кремля опубликована поздравительная телеграмма Владимира Путина, обращенная к народу Украины и украинским ветеранам. Президент России поздравляет их с «общим великим праздником» — Днем Победы.

Путин подчеркнул, что общим долгом народов является необходимость «отстаивать правду о судьбоносных событиях общей истории, противодействовать любым попыткам разжигания межнациональной розни и возрождения фашистской идеологии». Президент РФ пожелал гражданам Украины мира и благополучия.

Еще одна президентская телеграмма с поздравлениями обращена к народу Грузии. Глава российского государства пожелал ветеранам здоровья и долголетия, а народу Грузии — мира и процветания.

Кроме того, Путин направил поздравительные послания по случаю 74-й годовщины Победы лидерам Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и непризнанным мировым сообществом Абхазии и Южной Осетии.