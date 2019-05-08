Путин поздравил украинцев с Днем Победы

На сайте Кремля опубликована поздравительная телеграмма Владимира Путина, обращенная к народу Украины и украинским ветеранам. Президент России поздравляет их с «общим великим праздником» — Днем Победы.
Путин подчеркнул, что общим долгом народов является необходимость «отстаивать правду о судьбоносных событиях общей истории, противодействовать любым попыткам разжигания межнациональной розни и возрождения фашистской идеологии». Президент РФ пожелал гражданам Украины мира и благополучия.
Еще одна президентская телеграмма с поздравлениями обращена к народу Грузии. Глава российского государства пожелал ветеранам здоровья и долголетия, а народу Грузии — мира и процветания.
Кроме того, Путин направил поздравительные послания по случаю 74-й годовщины Победы лидерам Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и непризнанным мировым сообществом Абхазии и Южной Осетии.
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