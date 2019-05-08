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Облгазы Фирташа начали незаконно отключать газ украинцам

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Облгазы Фирташа начали незаконно отключать газ украинцам

Вслед за доначислениями в платежки за газ облгазы «Региональной газовой компании» Дмитрия Фирташа начали отключать дома от газоснабжения под предлогом технического обследования сетей, чтобы получить дополнительные средства от потребителей. Такое заявление появилось на странице НАК «Нафтогаз Украины» в Facebook.

Как отметили в «Нафтогазе», «проверять трубы вполне нормально и необходимо». Однако назвали суто технический процесс облгазов к этому — «творческим».

«Чтобы возобновить газоснабжение газовики требуют дань около 1000 гривень с каждой квартиры. Из них 500 гривень якобы за обслуживание колонки, которое они даже не проводили», — подчеркнули в «Нафтогазе».

Также, отметили в НАК, газовики обещают при наличии долгов не возобновлять газоснабжение.

«Но большинство этих долгов сформированы из-за скандальных газовых коэффициентов, которые доначисляют облгазы группы РГК», — прокомментировали в НАК

И добавили, что начисление таких коэффициентов не признают в правительстве и в НКРЭКУ, поэтому «люди и не должны платить лишнее».

«Но фирташевские облгазы упорно продолжают начислять незаконные долги почти по всей стране. А теперь еще прибегают к силовым методам — перекрытие трубы», — отметили в НАК.

Специалисты выразили убеждение, что такие действия облгазов — незаконны.

«Облгазы откровенно грабят население, прибегая к шантажу», — резюмировали в «Нафтогазе».

Ранее в «Нафтогазе» уже отмечали, что облгазы «Региональной газовой компании» Фирташа продолжают присылать украинцам платежки с доначислением лишних объемов потребленного природного газа.

Напомним, что в октябре 2018 года в среднем объемы доначислений за газ составили 1-1,5% от объема потребления, а уже в декабре-январе — около 5-10%.

Несмотря на это, в ноябре 2018 года НКРЭКУ приняла 42 решения о запрете доначисления дополнительных объемов.

В конце года правительство обратилось к НКРЭКУ с просьбой провести проверки всех облгазов на соблюдение законодательства.

В декабре потребители газа без счетчиков получили счета за газ с доначислениями.

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В начале марта НКРЭКУ объявила о начале проверки облгазов на предмет доначислений в платежки. 19 марта завершились проверки трех первых облгазов — Винницагаз, Волыньгаз, Киевоблгаз. Все они оказались нарушителями лицензионных условий.

По состоянию на 10 апреля оштрафованные облгазы не прекратили доначисления в платежках.

Нафтогаз України, облгазы
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Среда, 8 мая 2019
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Мнения

Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

А Баба-яга против

Почему нужно так нагло тянуть с этой самой передачей? И почему нужно было выпустить на публику много разных неадекватов (при должностях разумеется), чтобы они упорно затягивали процедуру, прикрываясь формальными и неформальными причинами? Проще простого. Потому что эти сладкие и вечно гимно-поющие пацаны с рукой возле сердца реально всего этого не ожидали. Не ожидали, что им отпущена только одна мародерская пятилетка. Не ожидали, что их пафосно говорящий Идол-прикрытие так позорно сольётся во втором туре. И несмотря на катастрофические минусовые рейтинги, они всерьёз рассчитывали сохраниться в том или ином виде. А сейчас в спешке нужно сделать целый ряд обязательных манипуляций. Перед выходом. Чтобы хоть как-то подстраховаться.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

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