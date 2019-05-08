Инфляция в Украине в годовом измерении ускорилась до 8,8%. Об этом сообщила Государственная служба статистики 8 мая.
Согласно ее данным, в годовом измерении рост потребительских цен по итогам апреля ускорился до 8,8% с 8,6% по итогам марта, вернувшись на уровень февраля.
Базовая инфляцияв апреле 2019 года, наоборот, снизилась до 0,4% после скачка на 1,2% в марте, а в годовом измерении — до 7,4% с 7,6% по итогам марта, 7,8% — по итогам февраля и 8,3% — по итогам января.
Как сообщалось, рост потребительских цен в Украине в 2018 году замедлился до 9,8% с 13,7% в 2017 году.
Поквартальный прогноз Нацбанка предполагал снижение годовой инфляции к концу первого квартала текущего года до 8,4%, удержание ее на этом уровне во втором квартале с дальнейшим снижением до 7,7% по итогам третьего квартала и 6,3% — по итогам 2019 года.
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