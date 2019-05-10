Госдолг Японии впервые в истории превысил $10 трлн

Государственный долг Японии по состоянию на конец 2018 финансового года (31 марта 2019 года) составил почти 1103,4 трлн иен (более $10 трлн). Об этом говорится в распространенном в пятницу официальном сообщении министерства финансов страны.
Сумма японского государственного долга, отмечает в связи с этим телеканал NHK, достигла наивысших размеров за всю историю страны. Она возросла почти на $141 млрд с последнего дня предыдущего финансового года.
Госдолг более чем вдвое превышает размеры валового внутреннего продукта страны. Это наихудший показатель среди членов «Группы семи», в которую также входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США и Франция.
Главная причина нарастания японского госдолга — увеличение бюджетных ассигнований на социальные нужды в связи с неуклонным старением населения. Правительство не может покрывать их только за счет налогов и вынуждено прибегать к выпуску государственных облигаций, которые пользуются стабильным спросом и считаются надежным финансовым инструментом. В настоящее время на лиц старше 65 лет приходится уже более 28% населения Японии.
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