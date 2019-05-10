Генсек НАТО в понедельник встретится с Порошенко

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в понедельник, 13 мая, проведет в штаб-квартире организации встречу с президентом Украины Петром Порошенко.

Как сообщила в пятницу пресс-служба штаб-квартиры Северо-Атлантического альянса, по окончании встречи общение с прессой не предусмотрено.

Это будет последняя встреча Порошенко с генсеком НАТО в должности главы украинского государства этой каденции. Вскоре на этом посту его сменит новоизбранный президент Владимир Зеленский.

Как планируется, в понедельник и вторник глава украинского государства будет находиться в Брюсселе, где примет участие в ряде мероприятий, приуроченных 10-летию Восточного партнерства.

Напомним, что 23 апреля Столтенберг переговорил по телефону с новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским, поздравил его с победой, пообещал ему сильную политическую и практическую помощь альянса и пригласил в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе.