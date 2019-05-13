Украина уже готова выполнять план действий по членству в НАТО, - Порошенко

Действующий президент Украины Петр Порошенко обсудил в Брюсселе с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом «евроатлантические амбиции» Киева. О результатах встречи в понедельник сообщила пресс-служба главы государства.

«Глава государства выразил надежду, что государства — члены альянса поддержат евроатлантические стремления Украины, которая готова уже сегодня приступить к выполнению плана действий по членству в НАТО. Была подчеркнута важность следующего саммита альянса в Лондоне для фиксации евроатлантических амбиций Украины», — сообщила пресс-служба о ходе переговоров Порошенко и Столтенберга.

Уточняется, что на встрече президент «подчеркнул неизменность законодательно определенного курса евроатлантической интеграции Украины». Стороны, согласно сообщению, обсудили важность сотрудничества «прежде всего с целью усиления безопасности в акватории Черного и Азовского морей». Были также затронуты вопросы подготовки запланированного на июль визита на Украину Североатлантического совета НАТО.

Столтенберг, в свою очередь, отметил реформы, которые Порошенко поддерживал в стране, в том числе направленные на сближение с НАТО, утверждают в пресс-службе.

Напомним, что 19 февраля президент подписал изменения в конституцию Украины, в которой теперь закреплена формулировка о «европейской идентичности украинского народа и необратимости европейского и евроатлантического курса Украины». Одновременно в статью о полномочиях самого президента вписана фраза о том, что он становится «гарантом реализации стратегического курса государства на приобретение полноправного членства в Европейском союзе и НАТО».