Апаршин будет предлагать Зеленскому заменить Полторака, но не на Гриценко

Советник Владимира Зеленского по вопросам обороны Иван Апаршин говорит, что не знает, есть ли у министра обороны Степана Полторака шансы остаться на должности, так как решение будет принимать новоизбранный президент.
Об этом он сказал в интервью Громадському, отвечая на вопрос, как он видит возможность сотрудничества при президенте Владимира Зеленского с министром обороны Степаном Полтораком и начальником Генштаба Виктором Муженко.
«Я общаюсь с господином Полтораком», — сказал он.
В частности комментируя шансы Полторока остаться министром, он ответил, что не знает, потому что это решение президента.
«Если ко мне будут вопросы, что делать с господином Полтораком, я думаю, что я точно посоветую новому президенту — найти нового кандидата на должность министра обороны», — сказал Апаршин.
На вопрос, есть ли у него перечень людей, которые должны стать министром, он заметил, что это не относится к его компетенции.
«Вы как себе представляете — я с утра до вечера сижу с Зеленским и ему советую? Я эксперт по вопросам безопасности и обороны. Завтра возникнет вопрос и господин президент захочет получить более подробную информацию о кадровых назначениях. Я ему выскажу свою позицию, но это не значит, что он мою позицию воспримет », - отметил он.
Кроме этого, советник Зеленского отметил, что не видит министром обороны Анатолия Гриценко.
«Я думаю, что Анатолий Гриценко уже не министр обороны, он уже поднялся с этого уровня. Но это был лучший министр обороны всех времен. Я это утверждаю и могу это доказать. Гриценко сам знает, где он должен быть и чем заниматься. Его партия пойдет на выборы в парламент », - добавил он.
По просьбе журналистов назвать конкретную фамилию Апаршин заявил, что не скажет, потому что любой потенциальный кандидат в «будущем условно может стать «наркоманом».
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теперь на просторах инета существует только один, самый умный и компетентный эксперт по вопросам войны. Вот так , наверное, Узеленский будет управлять всю каденцию. Будут представлены какие нибудь купи-продайки , как доверительные лица. И эти морды будут творить все, что им заблагорассудиться. Этот эксперт с лицом ганибала лектора наговорил столько чуши, что пора его спрятать по дальше, как его же шефа.