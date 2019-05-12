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Аналитик Atlantic Council утверждает, что Йованович уволили по настоянию адвоката Трампа

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Аналитик Atlantic Council утверждает, что Йованович уволили по настоянию адвоката Трампа

Аналитик американского центра Atlantic Council (Атлантический совет) Андерс Аслунд выступил с резкой критикой действий личного адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани в отношении Украины и заявляет о его причастности к увольнению посла США в Украине Мари Йованович, сообщает «Голос Америки».

«Руди Джулиани через различные интриги добивался увольнения в Украине образцового посла Мари Йованович за две недели, что просто возмущает», — заявил Аслунд в комментарии изданию.

Он также отметил, что Джулиани не занимает государственной должности в США, а является частным юристом. «У него нет никакой официальной должности. Руди Джулиани никогда не смог бы пройти любое одобрение в Конгрессе из-за своих международных клиентов, которых он отказывается назвать», — утверждает аналитик.

Среди клиентов Джулиани он назвал мэра Харькова Геннадия Кернеса.

Аслунд также назвал абсурдными обвинения против бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, деятельность которого привлекла внимание Джулиани. «Единственным моментом является то, что вице-президент Байден вполне в согласии с международным консенсусом добивался увольнения генерального прокурора Виктора Шокина, который в целом воспринимается как полностью коррумпированный, а во время пребывания в должности генерального прокурора не провел ни одного серьезного расследования», — заявил аналитик, отметив, что нынешний генеральный прокурор Юрий Луценко пошел тем же путем.

Аслунд призвал новоизбранного украинского президента Владимира Зеленского не встречаться с Джулиани.

Напомним, ранее Рудольф Джулиани в интервью New York Times сообщил, что планирует в ближайшие дни поехать в Украину, чтобы убедить новые власти не прекращать расследования, которые, как он полагает, будут выгодны американскому лидеру. Адвокат якобы намеревался встретиться с Зеленским и убедить его дать ход расследованиям, которые могут принести новую информацию о двух делах, представляющих особую важность для Трампа: одно касается истоков расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о предполагаемом российском вмешательстве в выборы США, второе — связи сына Джо Байдена Хантера с украинской газовой компанией.

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Позже Джулиани заявил об отмене этого визита, поскльку, якобы, Зеленский окружен людьми, которые являются врагами президента Трампа и «людьми, которые, по крайней мере в одном случае, явно коррумпированы и вовлечены в эту схему».

Позже он назвал среди врагов президента США народного депутата Сергея Лещенко, отметив, что тот предоставил фейковую «черную бухгалтерию» Партии регионов. Кроме того, Джулиани утверждает, что сын Джо Байдена получил от $3 млн до $10 млн от «коррумпированного (crooked) украинского олигарха, скрывающегося в России».

Андерс Аслунд, Мари Йованович, Рудольф Джулиани
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Мнения

Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

А Баба-яга против

Почему нужно так нагло тянуть с этой самой передачей? И почему нужно было выпустить на публику много разных неадекватов (при должностях разумеется), чтобы они упорно затягивали процедуру, прикрываясь формальными и неформальными причинами? Проще простого. Потому что эти сладкие и вечно гимно-поющие пацаны с рукой возле сердца реально всего этого не ожидали. Не ожидали, что им отпущена только одна мародерская пятилетка. Не ожидали, что их пафосно говорящий Идол-прикрытие так позорно сольётся во втором туре. И несмотря на катастрофические минусовые рейтинги, они всерьёз рассчитывали сохраниться в том или ином виде. А сейчас в спешке нужно сделать целый ряд обязательных манипуляций. Перед выходом. Чтобы хоть как-то подстраховаться.
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