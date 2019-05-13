Зеленского оштрафовали за нарушение на выборах

Оболонский районный суд Киева выписал штраф в размере 850 грн новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому за демонстрацию бюллетеня во время голосования во втором туре выборов 21 апреля. Соответствующее решение принял судья Владислав Девятко.

Также с Зеленского взыщут судебный сбор в размере 384 грн 40 коп.

Постановление можно обжаловать в течение 10 дней со дня его вынесения. Оно вступит в законную силу по истечении срока подачи апелляции.

Отметим, что защита требовала закрыть дело из-за отсутствия состава правонарушения, хотя сам Зеленский признал вину и подписал составленный на него админпротокол 21 апреля.

Демонстрацией бюллетеня Зеленский нарушил ст.212-10 избирательного закона — нарушение ограничений относительно проведения агитации в момент проведения выборов.