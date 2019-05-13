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Экс-руководитель ЦРУ посетил месторождения украинского газа

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Экс-руководитель ЦРУ посетил месторождения украинского газа

В рамках Ежегодной конференции по безопасности в Харькове — «Усиление кибербезопасности Украины» экс-руководитель Антитеррористического Центра ЦРУ (1999-2002 гг.) и Посол по особым поручениям по борьбе с терроризмом (2002-2004 гг.) Госдепартамента США Джозеф Кофер Блэк смог ознакомиться с месторождениями природного газа в Харьковской области.

После официальной части конференции по безопасности в Харькове, которая состоялась в Харьков Премьер Палац 13 мая, представители Atlantic Council и международные гости посетили газовые месторождения Burisma Group.

Одной из ключевых составляющих безопасности является энергетическая безопасность. Харьковская область является лидером в Украине по добыче углеводородов и энергетическому потенциалу, а также крупнейшим плательщиком налогов в государственный бюджет страны.

Это стало одной их причины выбора Харькова как локации для обсуждения темы безопасности. После мероприятия гости посетили Водяновское месторождение крупнейшей частной газодобывающей компании Украины — Burisma Group — где представлено новейшее американское оборудование, позволяющее бурить скважины глубиной около 10 тыс метров. Гости побывали на скважине #3, проектная глубина которой 6000 метров. На данный момент пробурено более 4000 метров.

По словам Джозефа Кофер Блэка, газ остается стратегическим ресурсом для Украины и безопасность его промышленной добычи важна как для страны, так и для людей, которые работают на месторождениях или живут в непосредственной близости от мест, где добывают газ. Тем более, когда речь идет об американском оборудовании и современных технологиях добычи природного газа. В частности, он побывал на Водяновском месторождении, где ведется бурение скважин американским оборудованием и работают американские консультанты. Господин Блэк отметил высокий уровень организации добычи, заботу о сотрудниках и вкусную «полевую» кухню, блюдами которой угощали международных гостей.

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Напомним, что Джозеф Кофер Блэк, экс-руководитель Антитеррористического Центра ЦРУ (1999-2002 гг.) и Посол по особым поручениям (2002-2004 гг.), является признанным экспертом в сферах кибербезопасности, национальной безопасности, международных отношений и борьбы с терроризмом. Также Кофер Блэк имеет значительный опыт работы в частном секторе в проектах по развитию международного бизнеса и стратегий на Ближнем Востоке и в Африке. Джозеф Кофер Блэк имеет высшую награду ЦРУ — медаль «За заслуги в разведке». После отставки в 2005 году, Джозеф Кофер Блэк занимается консультацией ведущих мировых компаний по вопросам развития бизнеса и оценки рисков. В настоящее время входит в Совет директоров международной энергетической группы Burisma.

газ, ЦРУ, Burisma, Бурисма, Джозеф Кофер Блэк
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Понедельник, 13 мая 2019
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Мнения

Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

А Баба-яга против

Почему нужно так нагло тянуть с этой самой передачей? И почему нужно было выпустить на публику много разных неадекватов (при должностях разумеется), чтобы они упорно затягивали процедуру, прикрываясь формальными и неформальными причинами? Проще простого. Потому что эти сладкие и вечно гимно-поющие пацаны с рукой возле сердца реально всего этого не ожидали. Не ожидали, что им отпущена только одна мародерская пятилетка. Не ожидали, что их пафосно говорящий Идол-прикрытие так позорно сольётся во втором туре. И несмотря на катастрофические минусовые рейтинги, они всерьёз рассчитывали сохраниться в том или ином виде. А сейчас в спешке нужно сделать целый ряд обязательных манипуляций. Перед выходом. Чтобы хоть как-то подстраховаться.
Богдан Данилишин
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