Фондовый рынок США падает после нового обострения торговой войны с Китаем

Основные фондовые индексы США отреагировали падением на решение властей Китая о повышении пошлин на несколько тысяч видов ввозимых из США товаров. После открытия торгов 13 мая значение индексов Dow Jones Industrial Average (DJIA), S&P 500 и NASDAQ Composite упало более чем на 2%.
На пике падения значение индекса DJIA упал ниже 25 тыс. 400 пунктов, что стало минимальным значением с середины марта 2019 года. По сравнению с предыдущим закрытием DJIA потерял более 500 пунктов. При этом в красной зоне оказались все 30 учитываемых при расчете индексе компаний.
Индексы S&P 500 и NASDAQ Composite также продемонстрировали сильное снижение, при этом значение NASDAQ упало более чем на 3%, что, по данным MarketWatch, стало худшим показателем с 21 декабря 2018 года.
До открытия торгов на биржах США Минфин КНР объявил о введении повышенных пошлин на несколько тысяч видов ввозимых из США товаров общей стоимостью $60 млрд.
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