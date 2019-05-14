У Порошенко уверяют, что орден директору-коррупционеру это ошибка

В Администрации президента заявляют, что президент Петр Порошенко не награждал орденом князя Ярослава Мудрого V степени директора «Днепропетровского стрелочного завода» Сергея Тараненко, которого НАБУ подозревает в завладении 93 миллионов гривен «Укрзализныци». Об этом «Украинской правде» сказал руководитель пресс-службы АП Андрей Жигулин.

«Сообщение о награждении этого человека — это ошибка. На сайт попала ошибочная версия указа из-за технического сбоя и ошибки представителей АП», — сказал он.

По словам Жигулина, «документалисты из АП дали не тот проект указа».

«Это техническая ошибка сотрудников администрации, которые готовили документ. Человека этого в правильном указе нет», — уверяет Жигулин.

Он также пояснил, что орден Тараненко не вручали, его, мол, даже не подготовили еще.

«Нет. Указ — это только заявление о том, что орден есть. Это бумажная работа. Потом есть разные моменты для их вручения. Физического ордена нет. Только на основании правильного указа, который передается в отдел наград, уже изготавливают и удостоверение, и сам орден», — подытожил представитель АП.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что президент Петр Порошенко указом от 4 мая наградил орденом князя Ярослава Мудрого V степени директора «Днепропетровского стрелочного завода» Сергея Тараненко, которого НАБУ подозревает в завладении 93 миллионов гривен «Укрзализныци».