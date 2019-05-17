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Журналисты рассекретили бизнес радикала Рыбалки

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Журналисты рассекретили бизнес радикала Рыбалки

Долгое время народный депутат от РПЛ Сергей Рыбалка пытался откреститься от своего снекового бизнеса. А точнее — от ребрендинга компании «S.Group», о чем в мае 2018 писало издание VGolos.

Однако, СМИ все же удалось докопаться до истины. Семейная корпорация радикала действительно сменила название с S.Group на «Ай Пи Джи» (IPG) и в ее состав в настоящее время входит не менее 3 предприятий.

Рассекретить Рыбалку и новое название его снекового бизнеса помог сайт по поиску работы work.ua. На нем, в частности, содержится информация о компании под названием «IPG Trading».

«International Product Group Trading — производственно-дистрибьюторских предприятие, занимающее лидирующие позиции на украинском и европейском рынках. Мы занимаемся реализацией снековой группы товаоров и House Hold», — пишет о себе работодатель.

На сегодняшний день «IPG Trading» активно набирает сотрудников — по состоянию на 15 мая на предприятии было открыто более 30 вакансий.

Так, чтобы стать «менеджером по претензионной работе» в компании «IPG Trading» нужно иметь опыт работы от 1 года, быть опытным пользователем программ «Microsoft Office», «1С Предприятие» и уметь работать с большим объемом информации.

Со своей стороны «IPG Trading» предлагает рабочий график с понедельника по пятницу с 9:00 утра до 6:00 вечера и, самое главное, «комфортабельный офис в центральной части города (Днепр, пр. А.Поля)». При этом по адресу пр. Александра Поля, 101, расположено предприятие ООО «Снэк Экспорт». Это то самое предприятие, которое принадлежит отцу нардепа — радикала Виктору Рыбалке и которое по данным СМИ «по уши» вросло в уголовные производства (уклонение от уплаты налогов, фиктивное предпринимательство, отмывание средств через оффшоры и даже финансирования терроризма из-за сбыта снеков на оккупированных территориях Донбасса и Крыма).

Кроме того, в разделе «О компании» на сайте work.ua содержится ссылка на официальную страницу «IPG Trading».

Именно эта информация расставила точки над «i» в вопросе ребрендинга компании «S.Group».

Сайт содержит исчерпывающую информацию о таких брендах: «Semki», «Snekkin», «Казацкая Слава», «Macho», «Mix & Go», «KartoFan», «Fantasy». Производителями указанных ТМ раньше и была корпорация «S.Group». А некоторые из этих марок зарегистрированы лично на Сергея Рыбалку.

Напомним, что украинские СМИ ранее нашли связь между семейным бизнесом радикала Рыбалки и компанией под названием «Ай Пи Джи Юкрейн».

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Также СМИ писали о том, что в состав корпорации «Ай Пи Джи» (IPG) входит компания «IPG Universe».

В целом, складывается впечатление, что путем ребрендинга радикал Рыбалка просто пытается «замести следы» уголовных преступлений своего бизнеса — «S.Group». Новое имя — IPG очевидно должно позволить ему позиционировать снековые компании как незапятнанные. Однако, не все так просто. Путем смены вывески от СБУ и НАБУ не скрыться. Ведь эти органы сегодня продолжают расследовать уголовные производства касательно компаний семьи депутата.

Сергей Рыбалка
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Мнения

Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

А Баба-яга против

Почему нужно так нагло тянуть с этой самой передачей? И почему нужно было выпустить на публику много разных неадекватов (при должностях разумеется), чтобы они упорно затягивали процедуру, прикрываясь формальными и неформальными причинами? Проще простого. Потому что эти сладкие и вечно гимно-поющие пацаны с рукой возле сердца реально всего этого не ожидали. Не ожидали, что им отпущена только одна мародерская пятилетка. Не ожидали, что их пафосно говорящий Идол-прикрытие так позорно сольётся во втором туре. И несмотря на катастрофические минусовые рейтинги, они всерьёз рассчитывали сохраниться в том или ином виде. А сейчас в спешке нужно сделать целый ряд обязательных манипуляций. Перед выходом. Чтобы хоть как-то подстраховаться.
Богдан Данилишин
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председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

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