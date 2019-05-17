Порошенко подписал указ о подготовке инаугурации Зеленского

Действующий президент Украины Петр Порошенко распорядился обеспечить проведение мероприятий, связанных с инаугурацией избранного главы государства Владимира Зеленского, подписав соответствующий указ.

Документ опубликован на сайте главы государства.

В частности, предусматривается создание организационного комитета по обеспечению проведения мероприятий, связанных с принесением присяги. Так, Порошенко поручил Министерству иностранных дел пригласить иностранные делегации на мероприятие и решить вопрос, связанный с их пребыванием в Украине.

Напомним, что инаугурация нового президента назначена на 20 мая.